Sıklık Tabiat Parkı’nda işyerinde çalışan personeline piknik etkinliği düzenleyen F.A. (45) bir süre sonra direksiyonuna geçtiği 06 FA 0019 plakalı aracın kontrolünü kaybederek çalışanlarının bulunduğu piknik masasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle masada bulunan C.F.A.C.(21), İ.Ö.(19), F.S.K.(18) ve H.N.Y.(22) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Enrol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Kerkük uyruklu C.F.A.C.’nin yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Sürücü F.A.’nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.