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Cip ile tur otobüsü çarpıştı: 2 ağır yaralı

Sürücü F.A.’nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Kerkük uyruklu C.F.A.C.’nin yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Enrol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle masada bulunan C.F.A.C.(21), İ.Ö.(19), F.S.K.(18) ve H.N.Y.(22) yaralandı.

Sıklık Tabiat Parkı’nda işyerinde çalışan personeline piknik etkinliği düzenleyen F.A. (45) bir süre sonra direksiyonuna geçtiği 06 FA 0019 plakalı aracın kontrolünü kaybederek çalışanlarının bulunduğu piknik masasına çarptı.

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