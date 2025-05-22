Okul Sporları Tertip Komitesi Üyesi Mustafa Türkay’dan aldığımız bilgilere göre; Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Ragbi Şampiyonaları Çorum’da düzenlenecek.

ÖNCE YILDIZLAR

İlk olarak yıldızlar kategorisi müsabakaları yapılacak. Nazmi Avluca Sahası’nda düzenlenecek şampiyonanın teknik toplantısı bugün 17.00’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Şampiyonada Çorum’dan takım bulunmazken, 16 kız, 16 erkek takımının katılım hakkı buluyor.

Yıldızlar kategorisi müsabakaları 23-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

KÜÇÜKLER DE ÇORUM’DA KAPIŞACAK

Yıldızlar kategorisi müsabakalarının tamamlanmasından hemen sonra Küçükler (kız-erkek) Türkiye Şampiyonası başlayacak. Teknik toplantısı 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek şampiyonada Çorum takımı olmazken, yıldızlarda olduğu gibi 16 kız, 16 erkek takımın katılım hakkı bulunuyor. Müsabakalar 26-28 Mayıs tarihlerinde yine Nazmi Avluca Sahası’nda yapılacak.