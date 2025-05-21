Çorum FK ile olaylı şekilde yollarını ayıran teknik direktör Tuncay Şanlı’nın eski takımlarından Sakaryaspor’a dönüş yolunda olduğu iddia edildi.

Tuncay Şanlı’nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile yeni sezon planlamasına dair bir görüşme yaptığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı, resmi açıklamanın yakın zamanda yapılmasının beklendiği belirtildi. Çorum’dan ayrılırken artık teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini belirten Tuncay Şanlı’nın teknik direktör mü yoksa farklı bir pozisyonda mı görev yapacağı merak konusu oldu.

Çorum FK’da Serkan Özbalta ile yolların ayrılması üzerine göreve getirilen Tuncay Şanlı, kırmızı-siyahlı takımın başında 8 maça çıktı. Çorum temsilcisi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 12 puan toplarken, 14 gol atıp 13 gol yedi.

43 yaşındaki Şanlı, 27 Nisan’da Ankaragücü ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen maçtan hemen sonra istifa etmişti.