Çorum'daki özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine yönelik eğitim ve öğretim desteği tutarlarında önemli bir artış yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", bu alandaki destekleri yeniden belirledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN DESTEK TUTARLARI BELİRLENDİ

Tebliğ çerçevesinde, organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları ayrıntılı olarak belirlendi. Destek miktarları, öğrencilerin eğitim aldığı alanlara göre değişiklik gösteriyor.

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 36 bin 258 lira, bilişim teknolojilerinde 34 bin 320 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 45 bin 894 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 55 bin 5 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 53 bin 402 lira, gemi yapımında 55 bin 5 lira, gıda teknolojisinde 47 bin 886 lira, kimya teknolojisinde 52 bin 542 lira, laboratuvar hizmetlerinde 36 bin 258 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 53 bin 821 lira, matbaa teknolojisinde 46 bin 730 lira, metal teknolojisinde 52 bin 541 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 47 bin 504 lira, moda tasarım teknolojilerinde 39 bin 678 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 57 bin 501 lira, plastik teknolojisinde 52 bin 854 lira, tekstil teknolojisinde 50 bin 64 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 46 bin 730 lira, uçak bakımda 45 bin 894 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 57 bin 501 lira."

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 29 bin 738 lira, denizcilikte 32 bin 448 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 34 bin 91 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde ve gemi yapımında 32 bin 448 lira, gıda teknolojisinde 30 bin 432 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 27 bin 24 lira, inşaat teknolojisinde 29 bin 738 lira, kimya teknolojisinde 31 bin 894 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 32 bin 560 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 35 bin 109 lira, radyo-televizyonda 30 bin 141 lira, tarımda 35 bin 109 lira, uçak bakım alanında 29 bin 738 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 36 bin 218 lira."

Tebliğ, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.