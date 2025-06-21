Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, kene ve haşere konusunda bazı kişi ve çevrelerce oluşturulmaya çalışılan asılsız korku ortamına itibar edilmemesini isteyerek, “Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. İlçemizdeki yeşil alanlarımız, temizliği ve güvenliği ile keyifli vakit geçirmek isteyen herkes için son derece uygun alanlardır” diye konuştu.

Yapılan ilaçlama çalışmasının insan sağlığı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını özellikle vurgulayan Başkan Dereli, bu uygulamanın yaz aylarının gelmesiyle birlikte yıllardır düzenli olarak rutin şekilde gerçekleştirilen çalışmalar olduğuna dikkat çekti.

Kargı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmalarının rutin bir şekilde devam ettiğini, bu kapsamda Çayır Mevkii’nin de önleyici tedbir amacıyla ilaçlandığını vurgulayan Dereli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Belediyemiz Fen İşleri ekipleri tarafından, yaz mevsimiyle birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak vakit geçirdiği yeşil alanlarımızda ilaçlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kene veya haşere tehdidi bulunmamakla birlikte, önleyici tedbir amacıyla yapılan bu çalışma sayesinde hem halk sağlığı korunmakta, hem de hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirmesi sağlanmaktadır. Bazı kişi ve çevrelerce oluşturulmaya çalışılan asılsız korku ortamına itibar etmeyiniz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun; ilçemizdeki yeşil alanlarımız, temizliği ve güvenliği ile keyifli vakit geçirmek isteyen herkes için son derece uygun bir alanlardır. Yapılan ilaçlama çalışmasının insan sağlığı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Bu uygulama, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yıllardır düzenli olarak rutin şekilde gerçekleştirilmektedir.”