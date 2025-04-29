Alınan bilgiye göre Neriman B. (61) ve eşi Salih B.(67), Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde bulunan evlerinde rahatsızlandılar.

Baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran karı-koca karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve doğalgaz arıza ekipleri sevk edildi.

Dairede yapılan incelemede her hangi bir gaz sızıntısının olmadığı, yaşlı çiftin rüzgar nedeni ile kombi bacasından çıkan karbonmonoksit gazının geri tepmesi sonucu zehirlendikleri belirlendi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK