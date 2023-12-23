“23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” temasıyla düzenlenen yürüyüş Çorum Valiliği önünden başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan binlerce kişi Hürriyet meydanına kadar yürüdü. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan 6 asker ve Filistin'deki saldırılardaki hayatların kaybeden mazlumlar için dua edildi.

Filistin Platformu adına bir açıklama yapan Av. Hüseyin Kılıç, 365 kilometre kareye sahip olan Gazze'nin, bu küçücük alana çok acılar sığdırdığını vurguladı.

Kudüs'ün 75 yıldır zulmün başkenti, Gazze'nin 16 yıldır abluka altında ölümle pençeleştiğinin altını çizen Hüseyin Kılıç, “Dünyanın en büyük açık hava hapishanesini kurdular, sesini çıkaranı vurdular, her metre karesinde Müslümanın ahı, mazlumların kanı olan Gazze ise tarihin görmediği bir vahşeti yaşıyor” dedi,

Gazze'nin yok olduğunu dile getiren Kılıç, “Günlerdir canlı yayınlarda korkunç bir vahşet izliyoruz. Ağır bombardımanlarla Gazze harabeye çevriliyor. Parçalanmış cesetler, bebekler ve çocuklarla can pazarı kurulmuş Gazze'de, Gazze yok oluyor. Gazze ölüyor. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil, Gazze'de insanlık ölüyor! Nazi soykırımından kurtulanlar tam 75 gündür azgınca bir soykırım yapıyor. İsrail dünya barışı için en büyük tehdittir” diye konuştu.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, siyasi partiler ve sevil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.