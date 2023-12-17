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Olay Çorum İl merkezi Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galericiler Sitesi 4. Sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir işletmeye silahlı saldırı gerçekleştirip olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İşletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, işletme camlarına ve içeride bulunan bir araca kurşun isabet etti.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.