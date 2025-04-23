Tamer D. idaresindeki 19 AEK 911 plakalı otomobil ile Şakire K.’nın kullandığı 61 AEG 334 plakalı otomobil, Çorum-İskilip Karayolu Köprüalan Köyü girişinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri köy kavşağında bulunan köprüden aşağı düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte 61 AEG 334 plakalı otomobilde bulunan Çınar K. ve İnci K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobil takla attı sürücü yaralandı Otomobil takla attı sürücü yaralandı

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK