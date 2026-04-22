A.B. (49) yönetimindeki 06 BNV 225 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. (44) idaresindeki 19 TC 240 plakalı otomobil, İskilip yolu Ömerbey köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.Ö. (39) ve E.B. (22) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar, ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK