Topluma kazandırma ve çevre bilincini artırma hedefiyle sürdürülen projede, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin katılımıyla 1.680 adet domates, 1.944 adet biber, 1.024 adet salatalık fidesi dikildi. Ayrıca 5 kilogram fasulye tohumu da toprakla buluşturuldu.

Projede üretimle birlikte eğitim de ön planda tutuluyor. Bu kapsamda halen devam eden iki ayrı sebze yetiştiriciliği kursunda 20 yükümlü, mesleki bilgi ve beceriler kazanıyor.

Proje ile hükümlü bireylerin hem rehabilitasyonu hem de üretime dayalı kamu hizmeti cezasını verimli bir şekilde yerine getirmesi sağlanıyor. Aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, mesleki eğitim ve toplumsal fayda boyutlarıyla da dikkat çeken proje, sosyal sorumluluğun güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Yetiştirilen ürünler, sezon sonunda Kızılay, Sevgi Evleri, Müftülük Kuran Kursları ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı gibi kurumlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Böylece, hem üretim zincirine katkı sağlanmış olacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verilecek.

Editör: Haber Merkezi