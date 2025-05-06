Türkiye genelinde yapılacak 3 bin 658 sürekli işçi alımının bir parçası olan bu alımlar, 5 Mayıs 2025 tarihinden 9 Mayıs 2025 tarihine kadar yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacak adayların 18 ila 40 yaş aralığında olması, en az ilkokul mezunu olması ve görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Temizlik görevlisi kadrosunun yanı sıra güvenlik görevlisi ve şoför gibi diğer kadrolar için de yapılacak alımlarda kura çekimi yöntemi uygulanacak. Kuralar, 23-27 Mayıs tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek ve işe yerleştirilecek adaylar sözlü sınav olmaksızın bu kura sonucuna göre belirlenecek.

Adaylar, başvurularını İŞKUR'un internet sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde de konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşılabileceği belirtildi. Yapılan duyuruda, başvuru şartlarını taşıyan adayların belirtilen tarihler arasında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.