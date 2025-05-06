Vakıflar Haftası’nın yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla her yıl ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Vali Çalgan, “Kadim medeniyetimizin temelini oluşturan hayırseverlik duygularının kurumsal bir kimliği olan vakıflar, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan en köklü mirasımızdır” dedi.

Vakıf anlayışının yalnızca insanlara değil, hayvanlara, doğaya, bilime ve sanata hizmet götüren geniş bir vizyona sahip olduğuna dikkat çeken Çalgan, “Ecdadımız vakıf yoluyla hayatın her alanına dokunmayı görev bilmiştir. Bugün bize düşen, bu değerli mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda, vakıf bilincinin toplumsal hayatta daha fazla yer bulması temennisinde bulunan Vali Çalgan, “Vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin Vakıflar Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ