Kaza, Aydıncık-Alaca karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Murat T. idaresindeki 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı istikametine geçerek Meral B. yönetimindeki 26 AFN 107 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç şarampole devrilirken, minibüs ise tarlada durabildi. Kazada minibüs sürücüsü ile Turan T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Editör: İHA AJANS