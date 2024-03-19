Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi sınırlı hareket etti.

Ons altın, bugün yüzde 0,23 düşüşle 2 bin 155 dolar civarında işlem gördü.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Çorum'da bugün gram altının alış fiyatı 2 bin 465 lira olurken satış fiyatı ise 2 bin 492 lira.

Piyasalar, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakıyor.

Yatırımcılar, Fed'in faiz toplantısının ardından yapacağı açıklamada faiz indirimine dair ipuçlarını arayacak.

Yatırımcılar, haziran ayında faiz indirimine ilişkin beklentileri zayıflamaya başladı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), sekiz yıl sonra negatif faiz politikasını sonlandırdı. BOJ, artan ücretler ve yüksek enflasyon nedeniyle getiri eğrisi kontrolünden vazgeçti.