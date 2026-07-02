Çorumda Osmancık Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki mevcut kantin-çay ocağı açık teklif usulüyle ihaleyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

Kantin için belirlenen tahmini yıllık kira bedeli 299 bin lira olarak açıklandı.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimliğinde 10 Temmuz Cuma Günü Saat 10:00’da gerçekleştirilecek.