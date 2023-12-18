Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 4’ü büyükşehir, 6'sı il belediyesi olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını geçtiğimiz günlerde belirlemişti.

İçlerinde Çorum’un da olduğu bazı illerde belediye başkan adaylarının daraltılmış önseçimle belirleneceği öğrenildi.

ÇORUM HABER’e konuyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, daraltılmış önseçimin delegeler, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, dsiplin kurulu üyeleri, eski milletvekilleri, eski belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının parti üyelerini kapsayacağını söyledi.

Daraltılmış önseçimin 30 Aralık veya 7 Ocak tarihinde yapılacağını kaydeden Solmaz, adaylık için yeni başvurular da alınacağını sözlerine ekledi.