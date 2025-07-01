Alınan bilgiye göre Sungurlu’da hırsızlık suçundan aranan, Kırıkkale’de de 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen Ö.T., saklanmak için girdiği Fatih Mahallesi’nde bulunan Muhacir camiinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

35 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Ö.T.’nin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve tabancaya ait 4 fişek, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet akıllı saat, yine suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 800 lira ile dolar elde edildi.

Şüphelinin saklandığı camide polis ekiplerince yakalanma anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ö.T,., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK