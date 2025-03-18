Çorum'da dün Obruk Barajı'nda su ürünleri denetimi ve kontrolü yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Özcan Polat, balıkçılar tarafından saldırıya uğradı.

Yaralanan mühendis Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türk Tarım Orman Sendikası 17 No'lu Çorum-Çankırı Yozgat Şube Başkanı Burak Dölcü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yapılan saldırıyı kınayarak; "Halkımızın sağlığını, gıda güvenliğini temin etme ve görevimizi layıkıyla ifa etmek uğrunda can mı kaybetmemiz gerekiyor?" dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Olaya karışan saldırganın bir an önce yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını istediklerini belirten Dölcü:

"18.03.2025 tarihinde İlimiz Obruk Baraj Göleti Kum Çelteği'ne, Çorum İl Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri tarafından su ürünleri denetim ve kontrolü gerçekleştirilmek üzere gidilmiştir. Denetim esnasında bir balıkçı tarafından denetim personelimiz Su Ürünleri Mühendisi Özcan Polat saldırıya uğramıştır. Arkadaşımızın tedavisi Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Denetim personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor gerçekleşen bu menfur olayı şiddetle kınıyoruz. Olaya karışan saldırganın bir an önce yargı önüne çıkarılarak cezalandırılması sürecinin takipçisi olacağımızı beyan ederiz. Bununla beraber, caydırıcı ve önleyici bir “kamuda şiddet' yasasının Tarım ve Orman Hizmet Kolumuz çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir an önce çıkarılarak yasalaşmasının önceliğimiz ve haklı talebimiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi