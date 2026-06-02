Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği Başkanı Reyhan Bolat öncülüğünde Çorum’da bir ilke imza atıldı. Kentte ilk kez düzenlenen Çorum Sıra Gecesi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Liva Park Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, müzik, eğlence ve yöresel kültürün bir araya geldiği unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi ve gelen talepler üzerine ikinci sıra gecesi de düzenlendi.

Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı program, sosyal ve kültürel etkinliklere olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu. Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği Başkanı Reyhan Bolat, sıra gecelerinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliğin artık her ay düzenli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bolat, “Çorum’da kültürel ve sosyal etkinlikleri artırmak amacıyla başlattığımız sıra geceleri beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. Gelen yoğun talepler doğrultusunda ikinci programımızı da başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra her ay vatandaşlarımızla sıra gecelerinde buluşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Liva Park Otel’de düzenlenen sıra gecelerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ve Çorum’un sosyal hayatına renk katacağı belirtildi.