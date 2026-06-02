Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin ve Yöneatim Kurulu’nun organize etmiş olduğu bayramlaşma programı, yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa, Gelecek Partisi Osmancık İlçe Başkanı, Dünya Çorumlular Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan, Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu Federasyon Kurucu Başkanı Gülcan Eşgin ile Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara ve Yönetim Kurulu üyeleri, Doğla Köyü Muhtarı Şerif Sirkeci, Figani Köyü Muhtarı Nadir Özyürek, Bükse Köyü Muhtarı Celal Özsoy katıldı.

GP Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin konuşmasında, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, katılımcılar hemşeri dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, ilçe teşkilatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri bayramın manevi iklimini paylaştılar.

Mecitözü Dernekler Başkanı Ömer Aydoğdu organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.