Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 29 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te il protokolü ve Çorum halkının katılımıyla gerçekleşecek olan bayramlaşma töreni yeni Belediye Binası önünde gerçekleştirilecek.

Tüm Çorumluları bayramlaşma merasimine davet eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Valiliğimiz, belediyemiz ve Çorumlu hemşehrilerimizin bir araya geldiği, kucaklaştığı bayram törenlerini son yıllarda gelenek haline getirdik. Bu bayram da geleneği bozmadık. Tüm Çorum’un kucaklaşacağı bayramlaşma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dediler.

