Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken dumandan etkilenen R.A. (75), H.S. (62), D.K. (82), F.Ö. (45) ve M.K. (81) ekipler tarafından binadan tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden Doğan Çördük'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.