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Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Çorum’da 27 Kasım – 04 Aralık 2023 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 32 şahsın yakalandığı, ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 6 kadın ve 2 erkek şahıstan, 6 kadın ve 1 erkek şahıs görevliler tarafından bulunduğu bildirildi.

Kayıp olan 1 erkek şahsın aranmasına devam edildiği belirtilirken halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği açıklandı.