Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 24 Haziran – 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 2 cinsel suçlar olmak üzere toplamda 26 şahıs yakalandı. 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların ise tamamı bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ