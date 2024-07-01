Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet  Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler  kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve  kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma  yapıldı. Araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 24 Haziran – 01 Temmuz 2024  tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan  1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 2 cinsel suçlar olmak üzere toplamda 26  şahıs yakalandı. 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta  bulunulan şahısların ise tamamı bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ