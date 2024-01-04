Yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı sistemine 2023 yılında Çorum’dan toplam 5313 başvuru yapılırken, sistemin kurulmasından bugüne toplam başvuru sayısının38.370’e ulaştığı belirtildi.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyeti ve devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca “Açık Kapı Projesi” hayata geçirilmiştir. Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çorum Açık Kapı Bürosu, Valiliğimiz Ek Bina-1 giriş katında 16 Nisan 2018 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.

4 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile valilikler bünyesinde Açık Kapı Şube Müdürlüğü teşkilat yapısında yer almış ve Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü de bu tarihten sonra fiili olarak faaliyete geçmiştir. Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü; Valiliğimiz Ek Bina-1 giriş katında; güven verici, güler yüzlü, sağlıklı iletişim ve nezakete özen gösteren, dinamik, hareketli ve genç kadrosuyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.”



AÇIK KAPI BAŞVURU SÜRECİ

“İçişleri Bakanlığı Açık Kapı Sistemi https://www.acikkapi.gov.tr adresinde hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bizzat açık kapı bürosuna gelerek ya da web sitesi, mobil uygulama ve e-devlet üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bizzat veya elektronik ortamda yapılan vatandaş başvuruları açık kapı sorumluları tarafından elektronik sisteme kaydedilmektedir.

Vatandaşımıza “Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz.” bildirimi ile başvuru kaydının alındığına dair verilen başvuru numarası, kısa mesajla anında iletilmekte ve başvuru, konusu gereği ilgili kurum ve kuruluşa elektronik ortamda yönlendirilmektedir.

Açık Kapı Bürolarından yönlendirilen başvurular ilgili kurum tarafından en geç 7 iş günü içerisinde cevaplandırılmakta, işlemi devam ediyor ise 7 iş günü içerisinde ara cevap verilmektedir. Kurumlar tarafından verilen cevaplar açık kapı sorumluları tarafından kontrol edilerek aynı süre içerisinde sistem üzerinden vatandaşımıza gönderilmekte ve başvurunun sonuçlandığı kısa mesaj ile vatandaşa iletilmektedir.

Vatandaşlarımız başvuru sürecinin her aşamasını başvuru numarasıyla internet adresi üzerinden veya telefonuyla mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedirler.”



“VATANDAŞIMIZIN TALEBİNE

HIZLI VE ETKİN ÇÖZÜM YOLU”

Açık Kapı Şube Müdürlüğünde Valiliğimize bizzat veya elektronik ortamda yapılan başvurular elektronik sisteme kaydedilerek ilgili hizmet birimlerine yönlendirilmekte, başvuruların öngörülen süre içerisinde (7 iş günü) ilgili birimce cevaplandırılması sağlanarak süreç sonuçlandırılıncaya kadar takip edilmektedir.

Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat eden vatandaşlarımız güler yüz ve nezaketle karşılanarak dilek ve talepleri dinlenilmekte gerekirse ilgili hizmet birimleri ile iletişime geçilerek talep konusu ile ilgili bilgi alınmakta ve vatandaşımızın talebine hızlı ve etkin çözüm bulunmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımıza danışmanlık ve rehberlik edilmekte, vatandaşımızın dijital ortama erişimi sağlanmaktadır.

Şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.

Vatandaşlarımız talep, öneri ve şikâyetleri ile ilgili olarak; her çarşamba günü Valiliğimizde düzenlenen Halkla Buluşma Günü Toplantılarına; Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü vasıtasıyla katılım sağlayabilmektedirler. Halk günü toplantıları ile vatandaşlarımıza talep, öneri ve şikâyetleri ile ilgili olarak Sayın Vali Yardımcımız ve kurum amirleri ile yüz yüze görüşme imkânı sağlanmaktadır.”

“TOPLAM BAŞVURU 38.370’E ULAŞTI”

İçişleri Bakanlığı Açık Kapı Sistemine 2023 yılında ilimiz genelinde toplam 5313 başvuru yapılırken kuruluşumuzdan bugüne toplam başvuru sayımız 38.370’e ulaşmıştır.

2023 yılı içerisinde Valiliğimizde 46 Halkla Buluşma Günü Toplantısı düzenlenerek toplantılara katılan 450 vatandaşımız talep, öneri ve şikâyetleri doğrultusunda ilgili birimlere gereği için yönlendirilmiştir.

Ayrıca yıl boyunca açık kapıya bizzat gelen bütün vatandaşlarımızla talep, öneri ve şikâyetleri ile ilgili yüz yüze görüşme yapılarak, birebir ilgilenilmiştir.

“Açık Kapı, Milletin Kapısı” sloganıyla şikâyet, talep ve önerisi olan tüm vatandaşlarımızı dertlerine çözüm ortağı olabilmek için Valiliğimiz Ek Bina-1 giriş katında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bekliyoruz.”