Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi” projesinin Çorum’da genç çiftlerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 496 çift kredi için başvuruda bulundu, bu başvurulardan 203’ü onaylandı.

Proje kapsamında onaylanan çiftlere, 150.000 TL tutarında, faizsiz ve ilk iki yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. Kredi desteğinin yanı sıra çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çorum’da İl Müdürlüğü aracılığıyla sürdürülen Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlenecek çiftlere iletişim, sağlık ve aile hukuku konularında rehberlik ediyor. İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısı, huzurlu bireyler ve güçlü bir toplumun anahtarıdır.” ifadelerine yer verildi.

YEREL FİRMALARDAN GENÇ ÇİFTLERE DESTEK

Çorum’da “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirilen bir diğer destek ise yeni evlenecek çiftlere yönelik indirim kampanyası oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yapan 12 yerel firma, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere %15’e varan indirimler sunuyor.

Protokol imzalanan firmaların listesine www.aile.gov.tr adresinden ulaşılabilirken, detaylı bilgiye Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden de erişilebiliyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR