Geçtiğimiz ay Turna avı sezonunun açılışı ile birlikte Bizim Kamp Avpet Market’in organizesi ve sponsorluğu ile Obruk Salur Köyü mevkiinde gerçekleştirilen Birlik, Beraberlik ve Dostluk Buluşması’nın ardından amatör olta balıkçıları bu kez Perch Avı Dostluk Buluşması’nda bir araya geldi.

Hatap Barajı’nda hafta sonu bir araya gelen yüzün üzerinde amatör olta balıkçısı en büyük balığı yakalayabilmek için olta attı. Bizim Kamp Avpet Market ve Daşdemir Balık tarafından organize edilen programa amatör olta balıkçıları arasında ülke çapında Fenomen olan Ahmet Çalışır da katılırken buluşmada en büyük balıkları yakalayanlara ödülleri verildi.

Murat Ayrancı, amatör kıyı balıkçılarını ve doğaseverleri bir araya getirerek farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, amatör balık avcılarının doğayı koruma bilinci ile hareket ettiklerini bu konuda geçen ay Bizim Kamp Avpet Market ve Daşdemir Balık olarak yakaladığı balıkları doğaya salan ve bunu görüntüleyenlere çeşitli hediyeler verdiklerini anlattı.

Kıyı balıkçılığının bir hobi olarak giderek yaygınlaştığını ve bu konuda bazı illerde büyük yarışmalar düzenlendiğini belirten Ayrancı, ileride daha büyük organizasyonlara imza atarak, Çorum turizmine de katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek istediklerinin altını çizdi.

Bunu başarabilmek için öncelikle ırmak ve barajlardaki balık habitadının korunması gerektiğini bunun için de ağ atımına izin verilmemesi gerektiğini belirten Ayrancı, göl ve barajlarda ağ görüldüğünde hemen yetkililere haber verdiklerini ve kaçak avcılığı önlemeye çalıştıklarını söyledi.

İleride Çorum’un da adını duyuracak organizasyonlar yapmak istediklerini belirten Murat Ayrancı bu konuda yetkililerin ve Çorum halkının da desteğini beklediklerini vurguladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ