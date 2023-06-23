Çorum İHH’nin her yıl olduğu gibi bu kurbanda da sahada olacağı dile getirilirken, il içi yardım birimlerinin bu kurban bayramı süresinde 400 aileye kurban eti ulaştıracağı açıklandı. İHH’nin 1 kurban hisse bedelinin 3.700 TL olarak belirlendiği ve Çorum İHH ofisinden Kurban bayramının ikinci günü saat 24.00’e kadar kurban bağışı kabul edilebileceği de vurgulandı.

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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 6 bin hisse kurban eti ve 20 bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet dağıtmayı hedeflediğini belirten Çorum İHH Başkanı Taner Şanlı, depremlerin ilk anından itibaren İHH olarak sahada olduklarını hatırlattı. Şanlı; Türkiye dahil 48 ülkede kurban eti dağıtmayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti: “Bu sene ‘Kurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir’ sloganıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında 48 ülkede kurban çalışması yapacağız. Depremden etkilenen 11 ilde de toplamda 6 bin hisse kurban eti dağıtacağız. Bağışçılarımızdan gelecek taleplere göre de bu sayıyı arttırabiliriz. Bağışçılarımızdan gelecek destekle de bu sayı artacak inşallah. Çorumlu hayırseverleri Saat Kulesi yanındaki standımıza bekliyoruz” dedi.