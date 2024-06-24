Çorum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 376 düzensiz göçmen yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde de İl Jandarma Komutanlığı’nca okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önü ve çevresinde bulunan market ve bakkallarda alkol ve açık sigara satış denetimleri ile okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli kişilere yönelik gerekli denetimler de hız kesmeden devam etti. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 334 anneye bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Jandarma sorumluluk alanında kadın ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi amacıyla 92 şahıs hakkında tedbir kararı alınırken, 3 bin 127 kadın, çocuk, vatandaş ve personele bu konuda eğitim verildi.

Jandarma tarafından 600 Kadına KADES hakkında bilgilendirme yapılarak KADES programını telefonlarına yüklemeleri sağlandı.

Editör: Haber Merkezi

Çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetleri çerçevesinde ise jandarma ekipleri 197 olaya müdahale ederek, 207 şahıs hakkında adli ve idari işlem uyguladı. Ekipler müdahale ettikleri olaylarda 9 adet av tüfeği, 2 adet şişme bot, 30 bin 584 metre misina ağ, bin metre kerevit ağı, 5 adet serpme ağ, 37 adet "tırıvırı" oltaya el koyarken, 2 bin 790 kilo muhtelif cinste balık, 250 kilo kerevit ile 3 adet su kaplumbağası doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Çevre, doğa ve hayvanların korunması ile ilgili 949 vatandaşa ve 18 okulda toplam bin 536 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Ayrıca 112 Acil Çağrı merkezine gelen 11 bin 264 ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri bin 378 ihbara adli işlem uyguladı.