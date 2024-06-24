Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 olaya ait 61 dijital materyal incelenirken, internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 96 Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) tanzim edilerek kolluk birimlerine gönderildi. “Siber Suç Farkındalık-Siber Zorbalık Bilinçlendirme” faaliyetleri kapsamında sorumluluk alanındaki eğitim kurumlarındaki bin 504 öğrenci ve 36 öğretmene “Dijital Bağımlılık, Siber Suç ve Siber Zorbalık, Güvenlik İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımı” eğitimi verildi.

Çorum Valiliği bünyesinde düzenlenen “Muhtarların Kamu Hizmetlerini Etkin ve Verimli Kullanması” eğitimi çerçevesinde de 664 muhtar “güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, oltama, sosyal medya kullanımı” konularında bilgilendirildi. Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 255, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 42 siteye erişimin engellenmesi sağlandı. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen 113 "URL adresi", Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne (USOM) bildirilerek erişime kapatıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

Trafik Jandarması tarafından 445 bin 752 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 bin 190 sürücüye 17 milyon 863 bin 479 TL para cezası uygulandı. Ayrıca bin 756 araç trafikten men edildi. Okul Servis araçlarına yönelik denetimlerde 2 bin 807 servis aracı kontrol edilirken 51 araca cezai işlem uygulanırken, 18 okul servis aracı eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.