Talha M. idaresindeki 19 AAZ 673 plakalı otomobil Üçtutlar Mahallesi Dr İlhan Gürel Caddesi'nde Semih B.'nin kullandığı 05 ADL 658 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobil ve savrulan motosiklet orta refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu bulunan Uğur D., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Belinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Uğur D.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK