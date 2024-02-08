Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi yaşlı veya engelli vatandaşların ev temizliği ve benzeri faaliyetlerinde 19 Şubat 2024-15 Aralık 2024 tarihleri arasında görevlendirmek üzere 21-49 yaş aralığında 8'i kadın 3'ü erkek toplam 11 geçici personel alacak.

5 Şubat'ta başlayan başvurular 12 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek. Görüşme ve mülakat 14 Şubat 2024 tarihinde saat 09:30'da Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında gerçekleşecek.

En az ilkokul mezunu olan kişiler başvurabilecek. Ancak başvuruların arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda ön lisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan yada hizmet alanı ile ilgili MEB onaylı sertifika sahibi olan kişilerin bulunması halinde, bu kişilere öncelik verilecektir.



KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı: Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adresi: Yeni Mah. Sadri Turan Cad. Kaymakamlık Binası Osmancık/ÇORUM

Telefonu: 0364 61145 63

Faks no: -

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Temizlik görevlisi

Açık Iş Sayısı: 8 Adet Kadın, 3 Adet Erkek

Niteliği (Geçici/Daimî): Geçici

Deneyim Süresi: 2 Ay

Başvuru Tarihleri: 05/02/2024- 12/02/2024

Başvuru Adresi: Yeni Mah. Sadri Turan Cad. Kaymakamlık Binası Osmancık/ÇORUM

İrtibat Kişisi: Seval ARSLAN

Unvanı: Vakıf Müdür

Telefonu: 0364 61145 63

E-posta: [email protected]

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Tarih: 14/02/2024

Saat: 09:30

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Osmancık ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi yaşlı veya engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve benzeri faaliyetleri.

Çalışma Süresi:19.02.2024-15.11.2024 tarihleri arası

Çalışma Saatleri: 08:00-17:00

MÜRACAAT KOŞULLARI-ARANAN NİTELİKLER

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2- Osmancık İlçesinde son altı aydır ikamet ediyor olmak

3- 21-49 yaş aralığında olmak

4- En az ilkokul mezunu olmak, Ancak başvuruların arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda ön lisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan yada hizmet alanı ile ilgili MEB onaylı sertifika sahibi olan kişilerin bulunması halinde, bu kişilere öncelik verilecektir.

5- Adli sicil kaydı bulunmamak

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak

8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

9- İşe alınan çalışanlara proje süresince ödenen aylık tutar net asgari ücreti aşmayacaktır.

10- Herhangi bir yerde aktif olarak sigortalı çalışmamak.

11- Aday personelin daha önce benzer iş tecrübesi bulunması tercih sebebidir.

12- Son 1 yıl içerisinde bu proje kapsamında vakfımızda çalışmamış olmak.

13- Erkek adaylar için B sınıfı sürücü belgesi sahip olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Adli sicil belgesi

3- Sağlık Raporu

4- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

5- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

6- Başvuru dilekçesi (başvuru esnasında vakıfta doldurulacaktır)

7- Ehliyet Fotokopisi (Erkek Adaylar İçin)

8- Diploma Fotokopisi

9- Son 6 aydır Vakıf sınırları içinde ikamet ettiğini gösteren belge



Yukarı da istenen belgelerin fotokopileri Vakfımızca tasdik edilerek alınacak, asılları başvuru sahiplerine teslim edilecektir. Eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmeyecektir.

Not: Evrak teslim işlemi şahsen yapılacak olup, kargo, posta vb. şekilde olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.