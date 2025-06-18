Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 16. etap çerçevesinde Çorum’da önemli bir destek süreci daha başlatıldı. Bu kapsamda ilimizde toplam 36 proje onay alırken, yaklaşık 366 milyon TL bütçeye sahip bu projelere 168 milyon TL’lik hibe desteği sağlanacak.

Tarım ve hayvancılık alanında üretimi ve kırsal istihdamı artırmayı hedefleyen program kapsamında desteklenen projelerin 18’i altyapı, 18’i ise ekonomik yatırım projelerinden oluşuyor. Gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte 83 kişilik doğrudan istihdam imkanı da sağlanmış olacak.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretimi desteklemeye, alın teri döken her bir çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya Çorum’umuza verdiği bu önemli destek için şükranlarımı sunuyorum.

366 milyon TL’lik yatırımla hem kırsal kalkınma hız kazanacak hem de istihdam alanları genişleyecek. Bu vesileyle onaylanan tüm projelerin hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”

Programla birlikte, Çorum’un kırsal bölgelerinde hem üretim altyapısının güçlendirilmesi hem de ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ