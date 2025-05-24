İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PDR Derneği Çorum İl Temsilciliği ve Çorum Belediyesi iş birliğinde organize edilen sempozyum, 23-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında iki gün sürdü.

Sempozyumun açılış programına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, Türk PDR Derneği Çorum İl Başkanı Aykut Aydemir, okul müdürleri ve il genelindeki rehber öğretmenler ile psikolojik danışmanlar katılım sağladı.

Sempozyumun ilk gününde, sabah oturumlarında Prof. Dr. Şerife Işık, “Sosyal Duygusal Beceriler”; Prof. Dr. Tahsin İlhan ise “Mutluluğun Anahtarı Nerede?” başlıklı seminerleriyle katılımcılara hitap etti.

Öğleden sonraki oturumda ise Prof. Dr. Oğuzhan Kırdök'ün moderatörlüğünde, Prof. Dr. Şerife Işık, Prof. Dr. Tahsin İlhan ve Prof. Dr. Tayfun Doğan’ın katılımıyla “Pozitif Psikoloji Bağlamında Psikolojik Danışmanlığın Farklı Yönleri” konulu panel gerçekleştirildi.

Editör: Haber Merkezi