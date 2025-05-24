Çorum Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemli yayınlarından biri olan Şehir Defteri dergisinin 19. sayısı yayımlandı. Bu özel sayıya özel olarak düzenlenen programda, dergiye yazılarıyla katkı sunan şair ve yazarlar bir araya geldi.

Çorum Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri Genel Yayın Yönetmeni Turhan Candan ile çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri Genel Yayın Yönetmeni Turhan Candan, 19. sayı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derginin hayata geçmesine öncülük eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Candan, Şehir Defteri’nin Türkiye’ye örnek olabilecek nitelikte bir dergi haline geldiğini vurgulayarak, bunun kalıcı ve değerli bir kültür hizmeti olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında, dergiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, Şehir Defteri’nin artık belirli bir kimliğe ve ruha sahip olduğunu ifade etti. “Bu dergi artık duruşu olan bir yayın haline geldi. Özel sayılarla zenginleşti. Bundan sonra istişareyle daha da büyüyecek. Söz uçar, yazı kalır; biz bu çalışmalarla tarihe not düşüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının arkasından söz alan şair ve yazarlar, şiir dinletileri ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Gecenin sonunda katılımcılara, emekleri anısına hediye takdim edildi.

Editör: Haber Merkezi