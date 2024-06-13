2023 yılında 2 milyar 359 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Çorum, bu yılın Ocak-Mayıs dönemindeki 1 milyar 388 milyon dolarlık ihracatıyla, pek çok büyük ili de geride bırakarak, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Ankara, Mersin, Gaziantep, Manisa, Hatay, Eskişehir, Denizli, Adana, Konya ve Kayseri’nin ardından Türkiye 17’ncisi oldu.

Çorum, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın ilk 5 aylık dönemine göre % 76 artış sağlayarak ihracatını 786 milyon dolardan 1 milyar 388 milyon dolara çıkardı.

Çorum’da, makina imalat ve döküm sektörleri başta olmak üzere, ihracat yapan irili-ufaklı çok sayıda firma bulunuyor. Ancak, ihracatta aslan payı hiç kuşkusuz Ahlatcı Holding’e ait. Ahlatcı’nın dünyanın dört bir yanına yaptığı işlenmiş altın-mücevher ihracatı, Çorum’u ihracatta Türkiye’nin süper ligine taşıdı.