İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 109 farklı noktada sabit, seyir halindeki ve umuma açık yerlerde uygulamalar yaptı. Konuyla ilgili verilen bilgiye göre bu kapsamda 25 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 22 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 4 bin 989 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, araması bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamalarda ayrıca 6 adet ateşli silah (2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği), 3 adet kesici-delici alet, 3 adet şarjör ve 118 adet fişek (101 tabanca fişeği ve 17 av fişeği) ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise 73 adet sentetik ecza maddesi ve 28,7 gram bonzai bulundu.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde ise 2 bin 918 araç denetlenirken, kurallara uymayan 7 araca idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ