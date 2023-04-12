Çorum - Ortaköy 2. etabında yapımı planlanan yolda yapılan plan değişikliği ile maliyetin arttığı ve bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle karşı çıkan ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Ali Seçil, Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık’ı ziyaret ederek bilgi verdi.

Seçil, Saadet Partisi’ne yaptığı ziyarette, “Yolun hatalı ve eksik yapılan bölümünün teknik şartnameye ve projeye uygun olup olmadığına bakılmaksızın teslim alındığı ve kullanıma açıldığı artık gizlenemez. Çorum'a geliş istikametinde herkesin gördüğü gibi yol yarı yarıya küçülmüştür. Ayrıca güzergâh boyunca bakıldığında düşük banket yolların muhtelif yerlerinin deforme olduğu, ana yolun muhtelif yerlerinin deforme olması nedeniyle karayolları ekipleri tarafından kaplama yapıldığı için yolda seyahat ederken yeni yapılmış bir asfalt yol konforu olmayıp stabilize yolu andırmaktadır. Bu durum yüklenici firmanın standartlara uygun imalat yapmadığını, kontrol eden kamu görevlilerinin bu hata ve eksiklere göz yumarak kamuyu zarara uğrattıklarını göstermektedir” dedi.

Ali Seçil’in Ortaköy yolu 1 ve 2 etap çalışmaları ile ilgili verdiği bilgileri dikkatle dinleyen Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık konunun kendisine bu şekilde aktarılmadığını belirterek, doğru bilgilendirmeler için Seçil’e teşekkür ederek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

İl Başkanı Faruk Cıdık, mevcut yol dururken mevcut yolun daha az bir masrafla iyileştirilmesi mümkün iken parti olarak kamu kaynaklarının boşa harcanmasına ve tarım arazilerinin yok edilmesine sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirterek Saadet Partisi olarak bu konuyu takip edeceklerini ifade etti.

Ali Seçil ise Saadet Partisi yönetimine teşekkür ederek, “Çorum-Ortaköy yolunun 1. etap 9 km’sinde 300 metre eski yol bırakılmış. Öğrendik ki burası için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin alınmamış. SİT alanıymış. İşte bütün işleri maalesef böyle çalakalem yapıyorlar” dedi. (Haber Merkezi)