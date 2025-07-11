İki oturum halinde 15 Haziran'da yapılan LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte Çorum’da büyük bir başarıya imza attı. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar; “Tebrikler. LGS 'de 4×4 Türkiye Birincileri Çorum'dan” başlığı ile bir açıklama yaptı.

Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) Sınavı'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 4 şampiyonun Çorum’dan çıktığını duyuran Milli Eğitim Müdürü Çağlar, “Türkiye birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu büyük başarıda emeği geçen kıymetli okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren ailelerine teşekkür ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Buna göre Ada Koleji öğrencisi Çınar Şahan, TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu öğrencisi Abdullah Efe, Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Can Kaya ve Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencisi Kayra Aras Dağ Türkiye birincisi olarak ilimizi gururlandı.

Öte yandan LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz 2025 Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz 2025 Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları da 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Muhabir: Haber Merkezi