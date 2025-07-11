CHP Kadın Kollarınca parti binası önünde düzenlenen etkinlik Çorumlu Zakir (Aşık) Mustafa Alegöz, aşure duası ile başladı.

Etkinlikte konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, aşurenin sadece mitolojik anlamı olan bir çorba olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Aşure bir gelenektir.

Burada çeşit çeşit ürünler nasıl beraber birlikte kaynadı, birlikte aynı ocağa girdi ama her birinin lezzeti dağılmadan ayrı bir tat kattıysa, bu aşure de bizim şu an içinde bulunduğumuz ortam dahil olmak üzere birliğimizin, beraberliğimizin aynen bu aşurede olduğu gibi farklı renklerin, farklı tatların birlikte olduğu zaman bir anlam ifade ettiğinin göstergesi olduğuna inaniyoruz" dedi.

Solmaz'ın konuşmasının ardından kadın kolları üyeleri tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.