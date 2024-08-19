Kepez Belediyesi'nin, 7 Eylül tarihine kadar renkli etkinliklerle dolu Kepez Kültür Festivali'nde Antalyalılar, “Çorumlular Gecesi”nde bir araya geldi. Gece boyunca, davul-zurna eşliğinde sahne alan sanatçılar Çorum'a özgü türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Antalya'nın kültür sanat şöleni Kepez'de devam ediyor. Kepez Belediyesi'nin, Dokuma Park'ta 7 Eylül'e kadar devam edecek olan Kepez Kültür Festivali, her akşam renkli etkinliklerle Antalyalıları buluşturuyor. Kepez Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında, düzenlenen Çorumlular Gecesi, katılımcılara unutamayacakları bir kültür şöleni yaşattı. Kepez Belediyesi ve Antalya Çorum Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle organize edilen gecede, davul zurna eşliğinde sahne alan sanatçılar Öznur Şerbet, Emrah Duraklıoğlu ve Ozan Gündemi renk kattı. Çorum'a özgü halk oyunları ve müzikler, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.



"ÇORUMLULARIN EMRİNDEYİZ"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, etkinliğe katılarak, Çorumlularla buluştu. Başkan Kocagöz, “Ben hepinizden daha Çorumluyum çünkü Çorum'un damadıyım” sözleriyle Antalyalıları selamladı.

Kepez'in 7 bölgeyi, 81 vilayeti buluşturan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kocagöz, herkese bir teşekkür borcu olduğunu ileterek, “Ben bir kaza sonucu maalesef adli bir hata diyelim, aranızdan ayrılmak zorunda kaldım. Bu sürede bana vermiş olduğunuz desteklerden, dualardan, Mesut Kocagöz yalnız değildir, nidalarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz hep beraber Kepez'de değimi dönüşümü başlattık. Sizlerle beraber Kepez eski Kepez olmayacak“ diye konuştu.

Çorumlular Gecesine emeğine geçen herkese teşekkür eden Başkan Kocagöz, “Biz Kepez Belediyesi olarak bütün hemşehri derneklerimizde olduğu gibi, Çorumluların da emrindeyiz” dedi.

Antalya Çorum Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Han, Çorum kültürünün ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yansıtıldığı bu geceye destek olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür etti.