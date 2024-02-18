Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım programına İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta, Manisa Milletvekili (Çorum’un fahri milletvekili) Şenol Sunat, Yozgat Milletvekili Tarım Orman Köyişleri ve Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar, İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti İl, Merkez İlçe Teşkilatı yöneticileri, İlçe Başkanları, Belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Yıldız hem konuk milletvekillerine hem de partililere katılımları için teşekkür etti. İYİ Parti olarak seçim hedeflerinin Çorum’da büyük başarılar yakalamak olduğunu dile getiren Erkan Yıldız bu hedefe ulaşma adına gece gündüz çalışacaklarını da vurguladı.

Erkan Yıldız, yerel yönetimlere İYİ Parti’nin damgasını vurmakta kararlı olduklarını belirterek, yerel yönetimlerin İYİ’leşeceğini de dile getirdi.

Programda daha sonra kürsüye gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti iktidarı döneminde Çorum’un sürekli geriye gittiğini vurguladı. Çorum’un bir zamanlar bölgenin yıldızı olduğunu dile getiren Erhan Usta; “Bir zamanlar bölgenin parlayan yıldızıyken, AK Parti iktidarları döneminin ve özellikle de son 14 yıldır, iller sıralamasında kişi başı gelirde 10 basamak gerileyen, daha önce sorunlarını, TBMM kürsüsüne defalarca taşıdığımız Çorum’u kalkındıracak olan Belediye Başkan Adayımız Ahmet Ertekin’e, tüm ilçe başkan adaylarımıza ve il başkanımız Erkan Yıldız’a başarılar dilerim” dedi.

Çorum’un sorunlarını sık sık gündeme getirmesi ile dikkat çeken ve ilimizin fahri milletvekili olduğunu her platformda dile getiren Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile Yozgat Milletvekili eski Bakan Lütfullah Kayalar da konuşmalarında gerek ülke gündemi gerekse ilimize yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Aday tanıtımında daha sonra ise İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin kürsüye davet edildi. Daha sonra ise İlçe Belediye Başkan adayları Abdülkadir Şahiner (Sungurlu), Emel Aydoğan (Alaca), Kemalettin Şahin (Bayat), Alim Kısa (Dodurga), Aydın Arslan (İskilip), Cemil Sözen (Kargı), Kemal Arslan (Osmancık), Kemal Tepe (Mecitözü), Mücahit Bilgen (Oğuzlar), İsmail Akbal (Ortaköy) ve İsmail Aslan (Ortaköy Aşdagul) tek tek isimleri okunarak sahneye davet edildi.

İYİ Parti’nin Çorum ve İlçe Belediye Başkan Adayları sahnede Milletvekilleri Usta, Sunat, Kayalar, İl Başkanı Yıldız ile birlikte objektiflere poz verdi.