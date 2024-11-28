Son 10 yılda sürekli ihracatı artış gösteren, Samsun, Amasya ve Tokat gibi TR83 Bölgesi illeri arasında uzun süredir birinciliği kimseye bırakmayan Çorum yıl bitmeden tarihinin ihracat rekorunu kırmayı başardı.

İHRACAT REKORU

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun’da Ekim ayında ihracat 130,4 milyon dolar, ithalat 76,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tokat’ta 4,4 milyon dolar ihracat, 1,9 milyon dolar ithalat, Amasya’da 13,6 milyon dolar ihracat, 3,95 milyon dolar ithalat, Çorum’da ise 282 milyon dolar ihracat, 322,4 milyon dolar ise ithalat gerçekleşti.

Çorum buna göre Ocak ayında 196 milyon dolar, Şubat ayında 197 milyon dolar, Mart ayında 354 milyon dolar, Nisan ayında 188 milyon dolar, Mayıs ayında 263 milyon dolar, Haziran ayında 196 milyon dolar, Temmuz ayında 534 milyon dolar, Ağustos ayında 580 milyon 770 bin dolar, Eylül ayında 208.7 milyon dolar ve Ekim ayında ise 282 milyon dolarlık ihracat ile birlikte 10 aylık ihracatını 3 milyar 1 milyon 709 bin dolara yükselterek Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaşmış oldu.

10 aylık ithalat ise 2 milyar 636 milyon 198 bin dolara çıktı. Ancak 2023’teki 4 milyar dolarlık, 2022’deki 3 milyar 842 milyon dolarlık ithalatının gerisinde kalarak ülkemizin dış ticaret açığının kapanmasına da katkı sağladı.

İlimizin son 10 yıllık ihracatına bakıldığında ise 2023 ve 2022 yılının 1 milyar 887 milyon dolarlık ihracatını 7 ay içinde geçtiği gözlenirken, 2021 yılında yakalanan 2 milyar 634 milyon dolarlık yılsonu ihracatını da geçerek ihracat rekorunu kırmış oldu.

EKİM’DA İHRACAT %3,1 ARTTI, İTHALAT DEĞİŞMEDİ

Türkiye genelinde Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 artarken, ithalat ise değişmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM

AYINDA %10,5 AZALDI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ekim ayında %77,5 iken, 2024 Ekim ayında %79,9'a yükseldi.

Editör: Haber Merkezi