Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Çorum FK’da ayrılıklar devam ediyor. Peşinatını alamadığı için yolların ayrıldığı Sertaç Çam’dan sonra geçen sezonun ikinci yarısında kırmızı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış da takımdan ayrıldı.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Hakan’a 10-11 milyon lira teklif eden kulüpler olduğunu, buna karşılık bütçe ile ilgili henüz bir şey netleşmediği için bir teklifte bulunamadıklarını, bu yüzden deneyimli oyuncunun takımdan ayrıldığını söyledi.