Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 5 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan Arca Çorum FK, üç etap halinde gerçekleştirdiği kamp programını tamamladı.

Kırmızı-siyahlılar, kampın son hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken, bugün sabah gerçekleştirilen son antrenmanla Düzce kampına nokta koydu.

Yaklaşık bir ay süren yoğun kamp döneminde fiziksel, taktiksel ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan Arca Çorum FK'da teknik heyet, futbolcuların son durumunu yakından takip etti. Hazırlık maçlarıyla da takımın oyun planını sahaya yansıtmayı hedefleyen Çorum temsilcisi, yeni sezon öncesi önemli bir hazırlık sürecini geride bıraktı.

Teknik Direktör Uğur Uçar, kampın sona ermesinin ardından futbolculara iki gün izin verdi. Kırmızı-siyahlılar, 9 Ağustos Pazar günü Çorum'da yeniden toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Arca Çorum FK, Çorum'da gerçekleştireceği antrenmanlarla 14 Ağustos'ta Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.