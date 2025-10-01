Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 3.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek. Sezonun ilk haftasında sahasında Çankayaspor’a 2-1 yenilen Çorum FK’nın gençleri, ikinci hafta ise Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Bugün 3.hafta maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Kırmızı-Siyahlılar bu maçı kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor.

Devane Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise Kastamonuspor ile Boluspor, Düzcespor ile Çankayaspor, Sincan Belediyespor ile Sivasspor ve Kırıkkale FK ile Keçiörengücü takımları karşı karşıya gelecek.