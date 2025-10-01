Teknik Direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda saat 12.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo katılmazken, diğer oyuncular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde minyatür kalelerde hücum varyasyonları üzerine taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe ile antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.