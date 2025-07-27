Cumartesi günü, Topuk Yaylası Tesislerinde oynanan maçta Arca Çorum FK teknik direktörü Tahsin Tam ilk 11’de Ahmet, Üzeyir, Erkan, Kadir, Attamah, Atakan Cangöz, Samudio, Atakan Akkaynak, Eze, Oğuz ve Yusuf Erdoğan’a forma verdi. Çorum temsilcisi henüz 1.dakikada Eze ile net bir gol fırsatından yararlanamazken, genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ikinci yarısında iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliği yaptı.

Genç bir kadro ile mücadele eden Manisa FK’nın da önemli fırsatlar yakaladığı maçta gol sesi çıkmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.

Arca Çorum FK’nın, Cuma günü yaptığı iki antrenmanın da yüksek tempoda geçmesi nedeniyle futbolcuların Cumartesi günü çok yorgun oldukları ve bunun da sahaya yansıdığı belirtildi.

Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, Bolu kampında Azerbaycan takımları ile olmak üzere 2 maçı yapmış, Zira FK’ya 2-0 yenilirken, Turan Tovuz’la da 1-1 berabere kalmıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Çarşamba günü Esenler Erokspor’la, Cumartesi günü ise İran takımı Foolad ile hazırlık maçı yapacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ