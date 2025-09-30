Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşlıların toplum hayatındaki önemine dikkat çekilerek, onlara gösterilmesi gereken sevgi ve saygının altı çizildi.

“Yaşlılarımız; geçmişin köklü mirasını bizlere aktaran, kültürümüzü yaşatan, deneyimleriyle geleceğimize yön veren en kıymetli hazinelerimizdir” denilen açıklamada, büyüklerin yalnızca özel günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiği vurgulandı.

Yaşlıların sağlık, huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir sosyal düzenin kurulmasının toplumsal sorumluluk olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her insan bir gün yaşlanacak, bugünün gençleri yarının yaşlıları olacaktır. Bu nedenle yaşlılarımızın yalnız bırakılmadığı, ihtiyaçlarının karşılandığı, sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabildikleri bir toplum inşa etmek hepimizin görevidir.”

Çorum Eczacı Odası, halk sağlığının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin refahı için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, yaşlıların ilaç ve tedavi süreçlerinde desteklenmesi konusunda sorumluluk üstlenmeye devam edeceklerini açıkladı.

Açıklamanın sonunda, “Toplumumuzun temel direği, yolumuzu aydınlatan çınarlarımız olan tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: SELDA FINDIK